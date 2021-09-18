Иностранные эксперты, работающие в рамках ситуационного центра Общественной палаты РФ, не просто отметили чёткую организацию процесса голосования в России, но и были поражены некоторыми деталями.

"Нас потрясли некоторые детали, новшества, которых нет у нас, — этот формат будет позитивным опытом, в том числе для нашей страны. Мы обязательно экспортируем те новшества, которые сегодня увидели, в нашу страну", — делится впечатлениями Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения партии "Лига Севера" в Калабрии.

Эксперты отметили высокую общественную активность: "Люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют". Представители зарубежных СМИ также указывают на высокую долю молодёжи среди голосующих, отдают должное возможности голосования онлайн: "Это опыт, который нужно перенимать". Особо поразила представителей иностранных массмедиа колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о России в западных СМИ.

"Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку", — поражён увиденным Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала Opinio Juris — Law and Politics Review.

Редактор издания отмечает, что в действительности "граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате".

Ранее Лайф сообщал, что французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов.