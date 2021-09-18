"Опыт, который нужно перенимать": Иностранные эксперты рассказали, чем их потрясли выборы в России
К примеру, поразила колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о стране в западных СМИ.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Иностранные эксперты, работающие в рамках ситуационного центра Общественной палаты РФ, не просто отметили чёткую организацию процесса голосования в России, но и были поражены некоторыми деталями.
"Нас потрясли некоторые детали, новшества, которых нет у нас, — этот формат будет позитивным опытом, в том числе для нашей страны. Мы обязательно экспортируем те новшества, которые сегодня увидели, в нашу страну", — делится впечатлениями Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения партии "Лига Севера" в Калабрии.
Эксперты отметили высокую общественную активность: "Люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют". Представители зарубежных СМИ также указывают на высокую долю молодёжи среди голосующих, отдают должное возможности голосования онлайн: "Это опыт, который нужно перенимать". Особо поразила представителей иностранных массмедиа колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о России в западных СМИ.
"Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку", — поражён увиденным Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала Opinio Juris — Law and Politics Review.
Редактор издания отмечает, что в действительности "граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате".
Ранее Лайф сообщал, что французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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