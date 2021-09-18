В России запустят прямую линию по вопросам газификации
Эксперты будут рассказывать, как стать участником программы, какие для этого нужны шаги и документы.
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"Комсомольская правда" и "Газпром межрегионгаз" запускают совместную прямую линию с населением под названием "Газификация России: вопросы и ответы". Её работа начнётся 20 сентября и продлится до середины ноября.
Как пишет сайт kp.ru, каждую неделю на вопросы будут отвечать эксперты. В том числе рассказывать, как стать участником программы, какие документы для этого понадобятся и о прочих нюансах. А в ноябре о текущей работе отчитается глава холдинга "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в прямом эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, что в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.
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