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В России запустят прямую линию по вопросам газификации

Эксперты будут рассказывать, как стать участником программы, какие для этого нужны шаги и документы.

17 сентября, 23:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Комсомольская правда" и "Газпром межрегионгаз" запускают совместную прямую линию с населением под названием "Газификация России: вопросы и ответы". Её работа начнётся 20 сентября и продлится до середины ноября.

Как пишет сайт kp.ru, каждую неделю на вопросы будут отвечать эксперты. В том числе рассказывать, как стать участником программы, какие документы для этого понадобятся и о прочих нюансах. А в ноябре о текущей работе отчитается глава холдинга "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

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Напомним, что в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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