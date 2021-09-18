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"День правды": Захарова отреагировала на признание Пентагона в убийстве 10 афганцев по ошибке

Российский дипломат призвала американских военнослужащих не останавливаться на достигнутом, говорить и о других случаях.

18 сентября, 00:15

Фото © Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Пентагона о том, что американский авиаудар по автомобилю в Кабуле был ошибкой и стоил жизни 10 афганцам.

"У партнёров сегодня день правды. Даёшь неделю!" — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Лайф рассказывал, что глава Пентагона извинился за авиаудар, убивший 10 человек в Кабуле. Министр заверил, что армия ни одного другого государства не старается так избегать гражданских жертв, как американская.

США признали ошибочным убийство 10 человек при ударе по машине в Кабуле

США признали ошибочным убийство 10 человек при ударе по машине в Кабуле

Захарова же ранее заявила о неспособности Запада справиться с катастрофой в Афганистане без России. Она отметила, что с уходом иностранного контингента под удар были поставлены миллионы граждан данной страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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