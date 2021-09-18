Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Пентагона о том, что американский авиаудар по автомобилю в Кабуле был ошибкой и стоил жизни 10 афганцам.

"У партнёров сегодня день правды. Даёшь неделю!" — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Лайф рассказывал, что глава Пентагона извинился за авиаудар, убивший 10 человек в Кабуле. Министр заверил, что армия ни одного другого государства не старается так избегать гражданских жертв, как американская.