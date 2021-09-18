Новейший российский сверхдальний подводный беспилотник "Сарма" сможет автономно работать подо льдами до трёх месяцев. Об этом сообщил замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко. Подобных систем в данный момент нет ни в одной стране.

"Подводный беспилотник "Сарма" сможет автономно работать подо льдами до трёх месяцев, при этом передавать данные и получать новые задания. Пока подобных систем нет ни у одной страны", — сообщил Литвиненко в интервью ТАСС.

Аппарат "Сарма", как сообщает агентство, планируется разработать в нескольких модификациях — водоизмещением от 21 до 50 тонн. Для него разработают всевозможные модули с различными функциями — сейсморазведки, связи и прочее. Их можно будет добавлять в зависимости от интересов заказчика и решаемых задач. Сам модуль будет прибавлять к беспилотнику до двух метров длины и двух тонн веса. Как уточнил представитель ФПИ, даже находясь подо льдом, аппарат будет управляемым дистанционно.

"Первый аппарат будет водоизмещением порядка 21 тонны и длиной до 10 метров. Последующие "сармы" будут увеличиваться. Планируется собрать второй аппарат с воздухонезависимой энергетической установкой длиной около 20 метров и водоизмещением около 50 тонн. Конечный вариант "Сармы" будет в пределах 50 тонн водоизмещением", — сказал Литвиненко.

"Сарма" сможет преодолевать расстояния более восьми тысяч километров. Функциональный демонстратор аппарата планируется изготовить в 2022–2023 годах. Отмечается, что первоначальные задачи, которые он решает, могут быть расширены: обследование дна, рельефа дна, объектов, мониторинг длинных объектов — газопроводы, картография, геологоразведка, обслуживание и ремонт подводных коммуникаций нефтегазового сектора и прочее.