Минобороны Норвегии выдвинуло требования к России из-за учений "Запад-2021"

Власти Норвегии хотят, чтобы Россия проводила учения у её границ открыто и предсказуемо. Об этом, как сообщает NRK, заявил министр обороны Франк Бакке-Йенсен, комментируя манёвры "Запад-2021".

"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается её учений, а также соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом", — сказал Бакке-Йенсен.

По его мнению, деятельность России набирает масштабы, как и военная активность у границ Норвегии.