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Минобороны Норвегии выдвинуло требования к России из-за учений "Запад-2021"

По мнению министра, соседняя страна всё активнее проявляет себя на северных территориях, в Осло хотели бы "прозрачности".

18 сентября, 00:26
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Власти Норвегии хотят, чтобы Россия проводила учения у её границ открыто и предсказуемо. Об этом, как сообщает NRK, заявил министр обороны Франк Бакке-Йенсен, комментируя манёвры "Запад-2021".

"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается её учений, а также соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом", — сказал Бакке-Йенсен.

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По его мнению, деятельность России набирает масштабы, как и военная активность у границ Норвегии.

Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлились несколько дней. Они шли на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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