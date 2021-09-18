Россиянин получил квитанцию за услуги ЖКХ на 38 миллионов рублей

Челябинец получил квитанцию за услуги ЖКХ, в которой ему насчитали более 38 миллионов рублей долга за горячую воду. Фото квитанции горожанин опубликовал в социальных сетях.

Квитанция с долгом в 38 миллионов рублей. Фото © Telegram / Бюро наводок

Как пишет телеграм-канал "Бюро наводок", жители Миньяра предположили, что горожанину выставили счёт за весь город, и посоветовали оплатить, чтобы на 38 миллионов не насчитали пени. Позже выяснилось, что квитанция была намеренно представлена жителю Челябинска в таком виде, чтобы указать ему на ошибки при передаче показаний.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на компанию "Челябинскоблэнерго", ему объяснили, что оплачивать её не нужно. В базе данных начисления также скорректированы. Дело в том, что горожанин упорно передавал показания счётчиков, внося в графу числа после запятой. В результате компьютер высчитывал, что за месяц тот расходовал более 100 кубических метров горячей воды.