Россиянин получил квитанцию за услуги ЖКХ на 38 миллионов рублей
Оказалось, таким образом работники поставщика горячей воды решили проучить нерадивого клиента.
Фото © Pixabay
Челябинец получил квитанцию за услуги ЖКХ, в которой ему насчитали более 38 миллионов рублей долга за горячую воду. Фото квитанции горожанин опубликовал в социальных сетях.
Квитанция с долгом в 38 миллионов рублей. Фото © Telegram / Бюро наводок
Как пишет телеграм-канал "Бюро наводок", жители Миньяра предположили, что горожанину выставили счёт за весь город, и посоветовали оплатить, чтобы на 38 миллионов не насчитали пени. Позже выяснилось, что квитанция была намеренно представлена жителю Челябинска в таком виде, чтобы указать ему на ошибки при передаче показаний.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на компанию "Челябинскоблэнерго", ему объяснили, что оплачивать её не нужно. В базе данных начисления также скорректированы. Дело в том, что горожанин упорно передавал показания счётчиков, внося в графу числа после запятой. В результате компьютер высчитывал, что за месяц тот расходовал более 100 кубических метров горячей воды.
Ранее Лайф рассказывал, сколько россияне в среднем задолжали по платежам за ЖКХ. Сумма получилась немаленькая.
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