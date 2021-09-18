Вышла на связь пропавшая в Сибири экспедиция

Группа исследователей, которая пропала во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю, вышла на связь. Люди находятся на северо-востоке первого из этих регионов. Связаться с ними смогла жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова.

"Созванивались по спутниковой связи. Они нормально. Скоро должны появиться [у посёлка Катайга], — приводит ТАСС слова представителя регионального отделения Русского географического общества.