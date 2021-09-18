НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вышла на связь пропавшая в Сибири экспедиция

До этого в последний раз вести от членов группы поступали ещё 11 сентября, что заставило родных беспокоиться.

18 сентября, 03:48
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Старостин</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Старостин

Группа исследователей, которая пропала во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю, вышла на связь. Люди находятся на северо-востоке первого из этих регионов. Связаться с ними смогла жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова.

"Созванивались по спутниковой связи. Они нормально. Скоро должны появиться [у посёлка Катайга], — приводит ТАСС слова представителя регионального отделения Русского географического общества.

Трое взрослых и ребёнок пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках

Трое взрослых и ребёнок пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках

Ранее Лайф рассказывал, что утром 17 сентября в областное отделение РГО обратилась жительница Томска, которая была обеспокоена тем, что перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг. Отмечалось, что уже была начата поисковая операция.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1