Учёный из Китая указал на лабораторию США, где можно поискать источник ковида
По его мнению, ВОЗ следует организовать там такое же расследование, какое недавно было проведено в Ухани.
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Экспертам Всемирной организации здравоохранения следует изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике. Как считает учёный из Китая, именно оттуда мог появиться новый коронавирус.
"По информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции", — сказал научный сотрудник Уханьского университета китайский историк У Эньюань в интервью РИА "Новости".
Учёный предлагает провести расследование, подобное тому, какое специалисты ВОЗ организовали не так давно в Ухани.
Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ решила создать новую группу исследователей для поиска источников ковида. Эксперты на систематической основе будут изучать происхождение разных патогенов, в том числе птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и Эбола.
Напомним, ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.
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