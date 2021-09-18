Учёный из Китая указал на лабораторию США, где можно поискать источник ковида

Экспертам Всемирной организации здравоохранения следует изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике. Как считает учёный из Китая, именно оттуда мог появиться новый коронавирус.

"По информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции", — сказал научный сотрудник Уханьского университета китайский историк У Эньюань в интервью РИА "Новости".

Учёный предлагает провести расследование, подобное тому, какое специалисты ВОЗ организовали не так давно в Ухани.