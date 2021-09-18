НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёный из Китая указал на лабораторию США, где можно поискать источник ковида

По его мнению, ВОЗ следует организовать там такое же расследование, какое недавно было проведено в Ухани.

18 сентября, 03:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экспертам Всемирной организации здравоохранения следует изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике. Как считает учёный из Китая, именно оттуда мог появиться новый коронавирус.

"По информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции", — сказал научный сотрудник Уханьского университета китайский историк У Эньюань в интервью РИА "Новости".

Учёный предлагает провести расследование, подобное тому, какое специалисты ВОЗ организовали не так давно в Ухани.

В Китае назвали подозрительным закрытие биолаборатории в США перед пандемией ковида

В Китае назвали подозрительным закрытие биолаборатории в США перед пандемией ковида

Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ решила создать новую группу исследователей для поиска источников ковида. Эксперты на систематической основе будут изучать происхождение разных патогенов, в том числе птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и Эбола.

Напомним, ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Политолог предрёк сближение России и Китая из-за создания военного альянса AUKUS

16 сентября, 16:03

В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости ковидом

7 сентября, 16:42

"Резервуар для вируса": Медик предположил, с чего осенью начнётся новая волна ковида

сегодня в 04:13

"Давайте ещё раз": Глава украинского СНБО поругался с журналистом из-за русского языка

сегодня в 04:19

Кибертеррористы едва не обрушили финансовую систему Венесуэлы

сегодня в 04:04

Новости партнеров

Layer 1