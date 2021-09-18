Талибы назвали сроки формирования кабинета министров

Окончательное формирование кабинета министров "Талибана"* может занять "несколько дней или месяцев", в составе возможны изменения. Об этом заявил представитель движения Сухейль Шахин в беседе с японским телеканалом NHK.

"Окончательное формирование кабинета министров займёт несколько дней или месяцев. В его составе возможны изменения", — сказал Шахин.

Он также отметил, что церемония инаугурации нового правительства планировалась, но затем была отменена, так как "были мнения, что необходимо назначение всех министров". Представитель движения добавил, что все страны, которым были разосланы приглашения, были проинформированы об отмене мероприятия.

Кроме того, Шахин заявил, что талибы "готовы к созданию новой фазы двусторонних отношений с США". Говоря о возможности выезда из страны афганцев, работавших в японских учреждениях, он отметил, что "каждый, у кого есть действующий паспорт и виза, может выехать из страны".

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое Правительство Афганистана и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.