Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн на думских выборах

В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день думских выборов свои голоса онлайн отдали уже более 1,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Так, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, на выборах в Думу по одномандатному избирательному округу — 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам получено уже 48 940 голосов, а на довыборах в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.