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Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн на думских выборах

Отмечается, что на довыборах в столичную Думу по двум округам свои голоса в электронном формате отдали уже почти 50 тысяч человек.

18 сентября, 05:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день думских выборов свои голоса онлайн отдали уже более 1,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Так, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, на выборах в Думу по одномандатному избирательному округу — 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам получено уже 48 940 голосов, а на довыборах в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Все участки на Дальнем Востоке открылись вовремя во второй день голосования

Все участки на Дальнем Востоке открылись вовремя во второй день голосования

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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