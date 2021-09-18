Глава Томской области проголосовал на думских выборах
Губернатор отметил, что прошедшая избирательная кампания является конкурентной и честной. Процедуру волеизъявления также прошёл и коллега Жвачкина из Новосибирской области.
Сергей Жвачкин. Фото © Пресс-служба администрации Томской области
Глава Томской области Сергей Жвачкин принял участие в голосовании на выборах депутатов федерального и регионального парламентов. Губернатор пришёл на избирательный участок в столице региона вместе с супругой. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.
"Мы не изменяем своей томской традиции: избирательная кампания прошла как всегда — чисто, честно, без больших скандалов, и я хочу поблагодарить за это все партии", — отметил Жвачкин, добавив, что кампания является открытой и конкурентной.
Губернатор также призвал местных жителей принять участие в голосовании, сделать свой выбор. Процедуру волеизъявления сегодня прошёл и глава Новосибирской области Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Травников. Фото © Пресс-служба Правительства Новосибирской области
"Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая. В целом всё идет организованно", — отметил Травников.
Он добавил, что есть явления, которые наблюдались и в предыдущие кампании. Например, очереди, когда приходит сразу много избирателей, некорректное поведение некоторых людей, придуманные фейки, постановочные вещи и другое. Глава региона отметил, что сегодня на участках работает рекордное количество наблюдателей, что является залогом прозрачности хода выборов и организованности участников процесса.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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