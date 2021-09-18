Глава Томской области проголосовал на думских выборах

Глава Томской области Сергей Жвачкин принял участие в голосовании на выборах депутатов федерального и регионального парламентов. Губернатор пришёл на избирательный участок в столице региона вместе с супругой. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

"Мы не изменяем своей томской традиции: избирательная кампания прошла как всегда — чисто, честно, без больших скандалов, и я хочу поблагодарить за это все партии", — отметил Жвачкин, добавив, что кампания является открытой и конкурентной.

Губернатор также призвал местных жителей принять участие в голосовании, сделать свой выбор. Процедуру волеизъявления сегодня прошёл и глава Новосибирской области Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников. Фото © Пресс-служба Правительства Новосибирской области

"Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая. В целом всё идет организованно", — отметил Травников.

Он добавил, что есть явления, которые наблюдались и в предыдущие кампании. Например, очереди, когда приходит сразу много избирателей, некорректное поведение некоторых людей, придуманные фейки, постановочные вещи и другое. Глава региона отметил, что сегодня на участках работает рекордное количество наблюдателей, что является залогом прозрачности хода выборов и организованности участников процесса.