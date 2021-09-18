В Москве более 3,6 тысячи избирательных участков начали работу во второй день выборов

В Москве начался второй день голосования. Так, в 8:00 утра свои двери открыло более 3,6 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух округах и районе Щукино.

"Все 3638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году.

А вот онлайн-голосование продолжалось и ночью. За это время исполнили свой гражданский долг 100 тысяч человек. Таким образом, в общей сложности уже около 1,3 миллиона москвичей приняли участие в выборах онлайн. На текущий момент явка на дистанционное голосование составляет 63,5%.

Что касается традиционного способа голосования, то за первый день выборов в столице явка составила 23,07%.