В Москве более 3,6 тысячи избирательных участков начали работу во второй день выборов
При этом исполнить гражданский долг онлайн можно было и ночью. За это время сделали свой выбор 100 тысяч горожан.
Фото © LIFE
В Москве начался второй день голосования. Так, в 8:00 утра свои двери открыло более 3,6 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух округах и районе Щукино.
"Все 3638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году.
А вот онлайн-голосование продолжалось и ночью. За это время исполнили свой гражданский долг 100 тысяч человек. Таким образом, в общей сложности уже около 1,3 миллиона москвичей приняли участие в выборах онлайн. На текущий момент явка на дистанционное голосование составляет 63,5%.
Что касается традиционного способа голосования, то за первый день выборов в столице явка составила 23,07%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0