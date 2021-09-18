ВС Китая провели военные манёвры около Тайваня после прохода эсминца США

Вооружённые силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после того, как через него прошёл американский ракетный эсминец Barry. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня. Были использованы корабли, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики", — говорится в заявлении.

Отмечается, что цель данных манёвров заключается в обеспечении комплексного взаимодействия кораблей и авиации, а также повышении боеспособности китайской армии. Кроме того, уточняется, что учения "носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".