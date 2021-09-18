НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ВС Китая провели военные манёвры около Тайваня после прохода эсминца США

Там отметили, что учения носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории острова.

18 сентября, 06:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Navy

Вооружённые силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после того, как через него прошёл американский ракетный эсминец Barry. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК провела 17 сентября военные учения в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня. Были использованы корабли, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики", — говорится в заявлении.

Политолог предрёк сближение России и Китая из-за создания военного альянса AUKUS

Политолог предрёк сближение России и Китая из-за создания военного альянса AUKUS

Отмечается, что цель данных манёвров заключается в обеспечении комплексного взаимодействия кораблей и авиации, а также повышении боеспособности китайской армии. Кроме того, уточняется, что учения "носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".

Ранее Лайф рассказывал, что Китай обвинил США в создании угрозы безопасности в Тайваньском проливе. Ши И назвал неприемлемым проход американского эсминца. Некоторые военные подразделения КНР переведены в высокую степень боевой готовности из-за действий корабля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1