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Памфилова проголосовала на думских выборах

Глава ЦИК прошла процедуру волеизъявления на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья.

18 сентября, 07:20

Элла Памфилова проголосовала на думских выборах. Видео © Telegram/360tv

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова проголосовала на выборах депутатов Госдумы.

Председатель ЦИК ранним утром 18 сентября посетила избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе Истринского района, где и прошла процедуру волеизъявления.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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