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В Крыму назвали комичными введённые из-за выборов в Госдуму РФ санкции Украины

Судя по последним заявлениям различных структур Незалежной, это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир, отметили в парламенте региона.

18 сентября, 07:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал решение украинских властей ввести санкции из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории полуострова. По его словам, неадекватная реакция Киева в принципе была ожидаемой.

"Все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИДа, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир", — приводит РИА "Новости" слова политика.

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Бобков отметил, что Киев критикует не только события, происходившие на бывших украинских территориях, но и самые авторитетные организации, включая Организацию Объединённых Наций. Вице-спикер уверен, что санкции Незалежной являются бесполезными, поскольку они никак не отразятся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Как указал политик, выпады Украины могут лишь добавить кандидатам "правильной спортивной злости", которая в будущем пригодится в их работе.

Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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