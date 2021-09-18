В Крыму назвали комичными введённые из-за выборов в Госдуму РФ санкции Украины

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал решение украинских властей ввести санкции из-за проведения выборов в Госдуму РФ на территории полуострова. По его словам, неадекватная реакция Киева в принципе была ожидаемой.

"Все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИДа, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Бобков отметил, что Киев критикует не только события, происходившие на бывших украинских территориях, но и самые авторитетные организации, включая Организацию Объединённых Наций. Вице-спикер уверен, что санкции Незалежной являются бесполезными, поскольку они никак не отразятся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Как указал политик, выпады Украины могут лишь добавить кандидатам "правильной спортивной злости", которая в будущем пригодится в их работе.

Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей.