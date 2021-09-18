Кандидат в депутаты Певцов лично проверил работу избирательных участков в Москве

Кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Певцов лично проверил работу избирательных участков в Москве. Видео © LIFE

Народный артист России Дмитрий Певцов лично посетил избирательный участок в Москве, где оценил работу комиссии и перекинулся парой шуток. Лайфу кандидат в депутаты Госдумы рассказал, что проголосовал онлайн ещё накануне, однако столкнулся с некоторыми трудностями в работе приложения. По словам артиста, раньше он посещал выборы исключительно как избиратель, а сейчас впервые оказался на участках в новой для себя роли.

"Раньше я просто ходил и голосовал, а это одноразовая вещь. А вчера я объездил участков 40, наверное, сегодня буду этим заниматься. Я с радостью вижу, как люди занимаются делом, делают это аккуратно, профессионально и вдумчиво. И встречаю избирателей, которые приходят и голосуют, выражая своё мнение, и это тоже искренне. И по отношению ко мне тоже всякие встречаются", — сказал Певцов Лайфу.

Он также заметил, что сейчас активной гражданской позиции очень не хватает в обществе, а многие люди, добившись некоторого социального спокойствия, живут по принципу "моя хата с краю", и это он назвал печальным, указав на необходимость выражать своё мнение и влиять на правительство и парламент. Певцов при этом уточнил, что ни на одном из участков не заметил каких-либо нарушений, напротив, на них царит радостная атмосфера.

"Надо идти в любом случае, если даже у тебя нет каких-то приоритетов и мыслей. Мне почему-то кажется, что если ты не отдашь свой голос хоть кому-то, найдутся добрые люди, которые воспользуются им. И это сделают в своих целях. Нужно хотя бы этого лишить этих людей", — добавил Певцов.