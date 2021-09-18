СМИ: Месси может заработать в "Пари Сен-Жермен" 110 миллионов евро за три года

Аргентинец перешёл во французский клуб в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.