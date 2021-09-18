СМИ: Месси может заработать в "Пари Сен-Жермен" 110 миллионов евро за три года
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В середине августа аргентинец на правах свободного агента стал игроком французского клуба. Контракт действует до июня 2023 года и может быть продлён ещё на сезон.
Стали известны финансовые детали контракта шестикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L’Équipe.
Зарплата аргентинца составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов. При этом один миллион из этой суммы он будет получать в криптовалюте.
Кроме того, по данным французской газеты, за второй и третий сезоны, проведённые в парижском клубе, Месси полагаются бонусы за лояльность в размере 10 миллионов евро за год. Таким образом, всего за три года в ПСЖ 34-летний форвард может заработать 110 миллионов евро чистыми.
Месси перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.
За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ. Пока на его счету нет результативных действий.