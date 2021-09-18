Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в США
Она упала при исполнении тройного акселя, но всё равно смогла опередить всех соперниц.
Фото © Twitter / teamtrusova_av
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире серии "Челленджер" U.S. International Classic. Соревнования проходят в Норвуде (штат Массачусетс).
Бронзовая призёрка чемпионата мира упала при исполнении тройного акселя, но всё равно смогла опередить всех соперниц. За своё выступление она получила от судей 74,75 балла.
Второй стала Ён Чон Пак из Южной Кореи (71,07 балла), третье место заняла американка Габриэла Иццо (63,93). Произвольную программу фигуристки исполнят в ночь на воскресенье по московскому времени.
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В танцах на льду после короткой программы лидерство захватили американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, получившие 84,06 балла. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут вторыми (75,21). На третьей позиции — Мин Ю Ра и Даниэль Итон, выступающие за Южную Корею (67,85).
Отметим, что в мужском одиночном катании соревнования на U.S. International Classic уже завершились. Победу одержал чех Михал Бржезина, получивший в сумме двух программ 238,65 балла. В тройку призёров также попали два представителя США — Джимми Ма (233,58) и Эрик Шёберг (221,12). Россияне в этом виде представлены не были.
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