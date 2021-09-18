Матыцин проголосовал на думских выборах в родной школе

Министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах в Госдуму. Свой гражданский долг он исполнил на участке, который расположен в столичной школе на Профсоюзной улице.

"Я очень рад, что многие годы голосую здесь, в родной 113-й школе, где я учился, где моя родная сестра преподавала долгое время. Много добрых воспоминаний. <...> Считаю, что каждый должен сегодня принять решение, проголосовать за того кандидата или ту партию, которая наиболее полно представляет его интересы", — сказал журналистам министр.

Матыцин отметил, что русский народ должен быть един, поскольку только с помощью совместных усилий наша страна будет стабильно развиваться на общее благо.