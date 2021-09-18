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Матыцин проголосовал на думских выборах в родной школе

Министр спорта отметил, что многие годы исполняет гражданский долг именно в этом учреждении. По его словам, оно хранит много добрых воспоминаний.

18 сентября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Роман Шлуинский</p>

Фото © ТАСС / Роман Шлуинский

Министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах в Госдуму. Свой гражданский долг он исполнил на участке, который расположен в столичной школе на Профсоюзной улице.

"Я очень рад, что многие годы голосую здесь, в родной 113-й школе, где я учился, где моя родная сестра преподавала долгое время. Много добрых воспоминаний. <...> Считаю, что каждый должен сегодня принять решение, проголосовать за того кандидата или ту партию, которая наиболее полно представляет его интересы", — сказал журналистам министр.

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Матыцин отметил, что русский народ должен быть един, поскольку только с помощью совместных усилий наша страна будет стабильно развиваться на общее благо.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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