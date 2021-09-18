В России впервые с 22 августа выявили более 20 тысяч новых случаев ковида за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 20 329 случаев коронавируса, впервые с 22 августа текущего года этот показатель превысил отметку в 20 тысяч. При этом 8,1% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число случаев за последние 24 часа выявили в Москве (+2146), Санкт-Петербурге (+1791), Подмосковье (+915), Свердловской (+505) и Воронежской (+488) областях. За этот же период в стране от болезни полностью излечилось 16 247 человек, а общее число выздоровевших достигло 6 485 264.

За всё время в России коронавирус подтвердился у 7 254 754 человек. В стране зафиксировали 197 425 летальных исходов, из которых 799 — за прошедшие сутки.