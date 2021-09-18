Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

Международные наблюдатели не увидели нарушений на думских выборах. Видео © LIFE

Международные наблюдатели на данный момент не увидели каких-либо нарушений на выборах в Госдуму. Всё организовано на хорошем уровне, рассказал Жан-Клод Эдмон Буше из Франции.

"Я и другие наблюдатели приехали, чтобы удостовериться в правильности проведения выборов, в их демократичности. Мы были очень тепло встречены, нас сопровождают люди, которые во всём помогают. Мы убедились, что каждый может изъявить свою волю самостоятельно, а на избирательных участках, которые мы посетили, процесс проходит без нарушений", — сказал Буше, отвечая на соответствующий вопрос Лайфа.

Он также похвалил формат трёхдневного проведения голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Его коллега Жорди Шукла Коста из Испании вспомнил, что приезжал в Россию с семьёй, когда ему было 14 лет, и с тех пор страна изменилась и развивается.

"Впечатления самые лучшие, всё происходит согласно процедуре. Как профессор конституционного права, я привык оценивать ситуацию с выборами в целом, нужно дождаться конца голосования, но уже сейчас могу сказать, что всё, что я вижу, проходит абсолютно законно", — заметил он.

Ещё один международный наблюдатель, Ив Жан Баптист Поццо Ди Борго, заметил, что был наблюдателем в США, которые считают самой демократичной страной, однако про их избирательную систему такого сказать нельзя.

"Особых нарушений нет. Можно сказать, что Россия впереди [в плане проведения выборов]", — сказал Ди Борго.

Другой наблюдатель, Педро Аграмунт Фонт Де Мора, в свою очередь, отметил, что избирательные участки отлично подготовлены.

"Никаких нареканий и нарушений не было, царит очень приятная и спокойная атмосфера. Рады такому гостеприимству", — резюмировал он.