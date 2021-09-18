НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украина перед совместными с НАТО учениями усилила систему ПВО на северном направлении

В воздушном командовании "Центр" также призвали жителей Черниговской области не препятствовать манёврам и не разоблачать маршруты передислокации войск.

18 сентября, 11:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/4879005255462249" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Воздушное командование "Центр"</a></p>

Фото © Facebook / Воздушное командование "Центр"

Воздушные силы ВС Украины вовсю занимаются подготовкой к совместным учениям с НАТО и поэтому решили усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в северном направлении в рамках проведения военных манёвров "Объединённые усилия – 2021". Об этом говорится на странице в "Фейсбуке" Воздушного командования "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных Ракетных войск Воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определённые позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", — указано в релизе.

На учениях НАТО в Одессе отрабатывают подавление мятежа и госпереворота на Украине

На учениях НАТО в Одессе отрабатывают подавление мятежа и госпереворота на Украине

В "Центре" призвали жителей Черниговской области не препятствовать манёврам солдат, а также не разоблачать маршруты передислокации войск.

Ранее на Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора". "Объединённые усилия" будут проходить с 22 по 30 сентября на всех украинских полигонах военного назначения и в акваториях Чёрного и Азовского морей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1