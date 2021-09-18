Украина перед совместными с НАТО учениями усилила систему ПВО на северном направлении
В воздушном командовании "Центр" также призвали жителей Черниговской области не препятствовать манёврам и не разоблачать маршруты передислокации войск.
Фото © Facebook / Воздушное командование "Центр"
Воздушные силы ВС Украины вовсю занимаются подготовкой к совместным учениям с НАТО и поэтому решили усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в северном направлении в рамках проведения военных манёвров "Объединённые усилия – 2021". Об этом говорится на странице в "Фейсбуке" Воздушного командования "Центр".
"Подразделения радиотехнических и зенитных Ракетных войск Воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определённые позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", — указано в релизе.
В "Центре" призвали жителей Черниговской области не препятствовать манёврам солдат, а также не разоблачать маршруты передислокации войск.
Ранее на Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора". "Объединённые усилия" будут проходить с 22 по 30 сентября на всех украинских полигонах военного назначения и в акваториях Чёрного и Азовского морей.
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