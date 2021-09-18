Иностранные эксперты оценили работу Центра наблюдения за выборами в Пскове
Такая структура организована в регионе впервые, она будет функционировать 72 часа. Подчёркивается, что центр поддерживает легитимность и прозрачность голосования.
Фото © ТАСС / "Ведомости"
Иностранные эксперты из Германии, Испании и Новой Зеландии оценили работу Центра общественного наблюдения за выборами, расположенного в Пскове. Об этом сообщает "Псковская лента новостей".
"Им понравилась работа центра и сама структура", — рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.
Она отметила, что работа центра наблюдения организована в регионе впервые, он будет работать 72 часа. Член областной ОП подчеркнула, что наблюдение ведётся очень серьёзное. По её словам, на видеостене представлено 36 избирательных участков.
"Работа центра состоялась, он поддерживает легитимность и прозрачность выборов", — заключила Горбачёва.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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