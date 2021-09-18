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ЦИК не получила ни одной жалобы на систему видеонаблюдения на думских выборах

А парламентские партии, в свою очередь, не имеют претензий к техническому освещению голосования, уточнил Николай Булаев.

18 сентября, 11:06
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступило ни одной жалобы от тех, кто получил доступ к системе видеонаблюдения за выборами в Госдуму. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому были предоставлены аккаунты, в том числе с перемоткой", — сказал он.

Булаев отметил, что парламентские партии также не имеют претензий к техническому освещению голосования, которое было подготовлено совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

В первый день голосования ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины"

В первый день голосования ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины"

Зампред ЦИК также уточнил, что одновременно на данную минуту на портале находится около 7,5 тысячи пользователей, которые наблюдают за 30 тысячами избирательных участков.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК были совершены в первый день думских выборов

Три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК были совершены в первый день думских выборов

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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