ЦИК не получила ни одной жалобы на систему видеонаблюдения на думских выборах
А парламентские партии, в свою очередь, не имеют претензий к техническому освещению голосования, уточнил Николай Булаев.
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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступило ни одной жалобы от тех, кто получил доступ к системе видеонаблюдения за выборами в Госдуму. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому были предоставлены аккаунты, в том числе с перемоткой", — сказал он.
Булаев отметил, что парламентские партии также не имеют претензий к техническому освещению голосования, которое было подготовлено совместно с Минцифры и "Ростелекомом".
Зампред ЦИК также уточнил, что одновременно на данную минуту на портале находится около 7,5 тысячи пользователей, которые наблюдают за 30 тысячами избирательных участков.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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