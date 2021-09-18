ЦИК не получила ни одной жалобы на систему видеонаблюдения на думских выборах

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступило ни одной жалобы от тех, кто получил доступ к системе видеонаблюдения за выборами в Госдуму. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому были предоставлены аккаунты, в том числе с перемоткой", — сказал он.

Булаев отметил, что парламентские партии также не имеют претензий к техническому освещению голосования, которое было подготовлено совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Зампред ЦИК также уточнил, что одновременно на данную минуту на портале находится около 7,5 тысячи пользователей, которые наблюдают за 30 тысячами избирательных участков.