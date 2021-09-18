Политолог оценил явку на думские выборы в Сибирском федеральном округе

В Сибири наблюдается примерно средняя по России явка на думские выборы, однако между регионами есть существенный разброс значений. Об этом Лайфу рассказал директор Агентства системных политических исследований Алексей Голомазов.

"От Тувы, где за первый день проголосовало почти 50% избирателей, до Хакасии, где на избирательные участки пришло всего 8,74%. Традиционно в крупных городах, таких как Новосибирск, явка на порядок ниже. Но по сравнению с прошлогодними региональными и местными выборами динамика нынешнего голосования в два раза выше", — отметил эксперт.

Голомазов добавил, что на данный момент выборы в Новосибирской области, Туве и Красноярском крае проходят довольно тихо, однако завтра, в последний день голосования, возможна вспышка провокаций. При этом по Кузбассу уже сегодня много неофициальной информации о нарушениях, а жарче всего в Алтайском крае, Томской и Омской областях.

Кандидат исторических наук и публицист Сергей Шмидт в беседе с Лайфом отметил, что в Иркутской области "невысокая явка в электоральной традиции". Он также сообщил, что нарушения, как передают с мест, в основном чисто технические — члены комиссий ошибаются в мелочах.

"Социальные сети жадно ждут скандалов, но их практически нет. За исключением небольшой заварушки на севере области, которая оказалась фейком, для подкормки всё тех же социальных сетей", — заключил эксперт.