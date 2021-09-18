Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Некоторые появляющиеся в западных средствах массовой информации данные о возможных нарушениях в процессе голосования на выборах в Государственную думу неуместны. Такое мнение выразил представитель итальянской партии "Лига Севера", вице-президент муниципального совета Капурсо Филиппо Феррара.

"На мой взгляд, это хорошо подготовленные выборы с технической точки зрения, всё очень высокотехнологично. Я никогда не видел ничего такого в Европе. Мы, как люди, приехавшие из старой Европы, не видели такой организации", — приводит РАПСИ слова Феррара.

Вместе с этим итальянский эксперт, который работает в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, основатель и редактор журнала Opinio Juris – Law and Politics Review, кандидат политических наук Доменико Ночерино отметил высокий уровень организации наблюдения за выборами.

"Среди процедур, чтобы обеспечить эффективный контроль за выборами: круглосуточно включённые видеокамеры на каждом избирательном участке, компьютерная система для сбора документации по видеосъёмке, с которой смогут ознакомиться российские граждане; защита процесса голосования от возможной хакерской атаки", — написал Ночерино в своей статье для итальянского СМИ.

Помимо того, эксперт похвалил организацию голосования в "красных зонах". Он отметил, что избирательная комиссия обеспечила членов всеми средствами индивидуальной защиты.

"В то время как взоры всего мира прикованы к Российской Федерации, жизнь российских граждан, кажется, протекает спокойно, за световые годы вдали от международных противоречий", — заключил он.

Ранее иностранные эксперты поделились, чем их потрясли выборы в России. К примеру, поразила колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о стране в западных СМИ.