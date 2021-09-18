НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России

Наблюдатель из Италии похвалил организацию голосования в "красных зонах", где члены избиркомов находятся в средствах индивидуальной защиты.

18 сентября, 11:00
<p>Фото © <a href="https://t.me/oprf_official/7092?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал ОП РФ</a></p>

Фото © Телеграм-канал ОП РФ

Некоторые появляющиеся в западных средствах массовой информации данные о возможных нарушениях в процессе голосования на выборах в Государственную думу неуместны. Такое мнение выразил представитель итальянской партии "Лига Севера", вице-президент муниципального совета Капурсо Филиппо Феррара.

"На мой взгляд, это хорошо подготовленные выборы с технической точки зрения, всё очень высокотехнологично. Я никогда не видел ничего такого в Европе. Мы, как люди, приехавшие из старой Европы, не видели такой организации", — приводит РАПСИ слова Феррара.

Вместе с этим итальянский эксперт, который работает в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, основатель и редактор журнала Opinio Juris – Law and Politics Review, кандидат политических наук Доменико Ночерино отметил высокий уровень организации наблюдения за выборами.

Иностранным экспертам провели экскурсию по Ситуационному центру ОП РФ

Иностранным экспертам провели экскурсию по Ситуационному центру ОП РФ

"Среди процедур, чтобы обеспечить эффективный контроль за выборами: круглосуточно включённые видеокамеры на каждом избирательном участке, компьютерная система для сбора документации по видеосъёмке, с которой смогут ознакомиться российские граждане; защита процесса голосования от возможной хакерской атаки", — написал Ночерино в своей статье для итальянского СМИ.

Помимо того, эксперт похвалил организацию голосования в "красных зонах". Он отметил, что избирательная комиссия обеспечила членов всеми средствами индивидуальной защиты.

"Уровень достойный": Зарубежные эксперты дали высокую оценку организации выборов в России

"Уровень достойный": Зарубежные эксперты дали высокую оценку организации выборов в России

"В то время как взоры всего мира прикованы к Российской Федерации, жизнь российских граждан, кажется, протекает спокойно, за световые годы вдали от международных противоречий", — заключил он.

Французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов

Французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов

Ранее иностранные эксперты поделились, чем их потрясли выборы в России. К примеру, поразила колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о стране в западных СМИ.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Я огурец, голосую, я молодец!": В Екатеринбурге на думские выборы пришли "овощи"

сегодня в 11:52

Три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК были совершены в первый день думских выборов

сегодня в 10:21

ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%

сегодня в 11:47

В Тюмени мама шестерых детей выиграла квартиру в викторине на избирательном участке

сегодня в 11:43

Международные наблюдатели не фиксируют нарушений на думских выборах

сегодня в 11:35

Новости партнеров

Layer 1