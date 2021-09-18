Иностранные эксперты оценили высокий уровень организации думских выборов в России
Наблюдатель из Италии похвалил организацию голосования в "красных зонах", где члены избиркомов находятся в средствах индивидуальной защиты.
Фото © Телеграм-канал ОП РФ
Некоторые появляющиеся в западных средствах массовой информации данные о возможных нарушениях в процессе голосования на выборах в Государственную думу неуместны. Такое мнение выразил представитель итальянской партии "Лига Севера", вице-президент муниципального совета Капурсо Филиппо Феррара.
"На мой взгляд, это хорошо подготовленные выборы с технической точки зрения, всё очень высокотехнологично. Я никогда не видел ничего такого в Европе. Мы, как люди, приехавшие из старой Европы, не видели такой организации", — приводит РАПСИ слова Феррара.
Вместе с этим итальянский эксперт, который работает в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, основатель и редактор журнала Opinio Juris – Law and Politics Review, кандидат политических наук Доменико Ночерино отметил высокий уровень организации наблюдения за выборами.
"Среди процедур, чтобы обеспечить эффективный контроль за выборами: круглосуточно включённые видеокамеры на каждом избирательном участке, компьютерная система для сбора документации по видеосъёмке, с которой смогут ознакомиться российские граждане; защита процесса голосования от возможной хакерской атаки", — написал Ночерино в своей статье для итальянского СМИ.
Помимо того, эксперт похвалил организацию голосования в "красных зонах". Он отметил, что избирательная комиссия обеспечила членов всеми средствами индивидуальной защиты.
"В то время как взоры всего мира прикованы к Российской Федерации, жизнь российских граждан, кажется, протекает спокойно, за световые годы вдали от международных противоречий", — заключил он.
Ранее иностранные эксперты поделились, чем их потрясли выборы в России. К примеру, поразила колоссальная разница между увиденным в РФ и тем, что пишут о стране в западных СМИ.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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