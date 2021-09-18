Иностранным экспертам провели экскурсию по Ситуационному центру ОП РФ

Для иностранных экспертов провели экскурсию в Ситуационном центре ОП РФ. Видео © Телеграм-канал ОП РФ

Ситуационный центр Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за выборами провёл для иностранных экспертов экскурсию. Кадры с зарубежными наблюдателями появились в телеграм-канале ОП РФ.

Председатель Координационного совета при ОП по контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал гостям о передовых сервисах, используемых для контроля за проходящими на территории России выборами. Объясняя принцип работы системы видеонаблюдения, он отметил, что у наблюдателей есть возможность отмотать назад на любое время за все три дня голосования и посмотреть, что происходило на избирательных участках.

"Таким образом мы легко опровергаем фейки. Если есть действительно нарушения, то мы их фиксируем и сразу обращаемся в избирательную комиссию, чтобы это устранить", — пояснил Григорьев.

Также волонтёр центра ОП продемонстрировал иностранцам примеры фейков, выявленных с помощью системы видеонаблюдения. Напомним, что наблюдать за ходом голосования может любой желающий, для участия в видеонаблюдении достаточно всего лишь подать заявку на сайте mos.ru.

Ранее Лайф сообщал, что французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов.