Встреча Путина и Байдена обошлась Швейцарии в 10 миллионов долларов

Итоговая стоимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может превысить десять миллионов долларов. В настоящий момент швейцарский кантон завершает подсчёты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы руководства региона Эммануэля Куэно.

"Окончательный расчёт затрат кантона на проведение саммита Россия – США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", — заявил собеседник агентства.

По словам Куэно, ранее Государственный совет Женевы уже озвучил предварительную информацию о тратах на саммит в ответ на запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. Согласно этим данным, которые опубликовали СМИ, осуществление безопасности во время встречи президентов обошлось почти в 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт без учёта привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть их возьмёт на себя федеральная полиция.

Вместе с этим стоимость услуг протокольных служб составляет почти 223 тысячи франков. Также на компенсацию простоя одного дня работы различных организаций, находящихся в периметре безопасности саммита, потратили 518 тысяч. Здесь тоже часть трат на себя возьмут федеральные власти. Кроме того, Федеральный департамент по иностранным делам выплатит три миллиона франков, потраченные на перевозку и кейтеринг для журналистов, которые освещали саммит.

"Как вы понимаете, это всё лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчёты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — подытожил Куэно.