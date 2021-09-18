НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Встреча Путина и Байдена обошлась Швейцарии в 10 миллионов долларов

Департамент по иностранным делам возместит три миллиона франков, потраченных на перевозку и кейтеринг для журналистов, которые освещали саммит.

18 сентября, 09:14
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65910" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Итоговая стоимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может превысить десять миллионов долларов. В настоящий момент швейцарский кантон завершает подсчёты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы руководства региона Эммануэля Куэно.

"Окончательный расчёт затрат кантона на проведение саммита Россия – США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", — заявил собеседник агентства.

В Кремле ответили, планирует ли Путин новую встречу с Байденом

В Кремле ответили, планирует ли Путин новую встречу с Байденом

По словам Куэно, ранее Государственный совет Женевы уже озвучил предварительную информацию о тратах на саммит в ответ на запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. Согласно этим данным, которые опубликовали СМИ, осуществление безопасности во время встречи президентов обошлось почти в 5,176 миллиона франков. Это траты на работу кантональной полиции, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт без учёта привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть их возьмёт на себя федеральная полиция.

Вместе с этим стоимость услуг протокольных служб составляет почти 223 тысячи франков. Также на компенсацию простоя одного дня работы различных организаций, находящихся в периметре безопасности саммита, потратили 518 тысяч. Здесь тоже часть трат на себя возьмут федеральные власти. Кроме того, Федеральный департамент по иностранным делам выплатит три миллиона франков, потраченные на перевозку и кейтеринг для журналистов, которые освещали саммит.

СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена, но в Москве это опровергли

СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена, но в Москве это опровергли

"Как вы понимаете, это всё лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчёты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября", — подытожил Куэно.

Байден заявил, что Москве известны стоящие за громкими хакерскими атаками

Байден заявил, что Москве известны стоящие за громкими хакерскими атаками

Напомним, что американский лидер Джо Байден был "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций двух стран состоялась в Женеве летом. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение о налогах

8 сентября, 14:56

В Кремле объяснили, как Путин голосовал на думских выборах онлайн, если у него нет мобильного

вчера в 17:42

Памфилова заявила о 137 жалобах на якобы принуждение к голосованию

сегодня в 09:58

"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ

сегодня в 09:59

Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1