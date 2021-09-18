В ЕС рассчитывают к ноябрю одобрить применение вакцин от ковида для детей от 6 лет

Прививать несовершеннолетних планируют препаратами от Moderna и Pfizer. Как отметил эксперт, дозировки активных веществ препарата, скорее всего, будут меняться.