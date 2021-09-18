В ЕС рассчитывают к ноябрю одобрить применение вакцин от ковида для детей от 6 лет
Прививать несовершеннолетних планируют препаратами от Moderna и Pfizer. Как отметил эксперт, дозировки активных веществ препарата, скорее всего, будут меняться.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может уже к ноябрю одобрить использование антиковидных прививок от компаний Moderna и Pfizer для вакцинации детей от шести лет. Об этом сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"Pfizer передаст нам данные по детской категории от 6 до 11 лет в начале октября. С нашей стороны понадобится три–четыре недели для их изучения и оценки. В начале ноября могут поступить также данные от Moderna. Затем возраст будет снижаться, вплоть до новорождённых", — приводит его слова газета La Repubblica.
Кавалери отметил, что дозировки активных веществ препарата для детей, скорее всего, будут меняться. Он также указал, что в ЕМА пока не пришли к общему знаменателю по поводу ревакцинации подростков от 12 до 17 лет. Напомним, в июле в Евросоюзе одобрили применение вакцины Moderna для несовершеннолетних.
Специалист также добавил, что диалог по поводу вакцин с Москвой и Пекином "проходит в замедленном темпе", но при этом контакты не прерываются.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей. Он также призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних.
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