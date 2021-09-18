НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ЕС рассчитывают к ноябрю одобрить применение вакцин от ковида для детей от 6 лет

Прививать несовершеннолетних планируют препаратами от Moderna и Pfizer. Как отметил эксперт, дозировки активных веществ препарата, скорее всего, будут меняться.

18 сентября, 09:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может уже к ноябрю одобрить использование антиковидных прививок от компаний Moderna и Pfizer для вакцинации детей от шести лет. Об этом сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Pfizer передаст нам данные по детской категории от 6 до 11 лет в начале октября. С нашей стороны понадобится три–четыре недели для их изучения и оценки. В начале ноября могут поступить также данные от Moderna. Затем возраст будет снижаться, вплоть до новорождённых", — приводит его слова газета La Repubblica.

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

Кавалери отметил, что дозировки активных веществ препарата для детей, скорее всего, будут меняться. Он также указал, что в ЕМА пока не пришли к общему знаменателю по поводу ревакцинации подростков от 12 до 17 лет. Напомним, в июле в Евросоюзе одобрили применение вакцины Moderna для несовершеннолетних.

Специалист также добавил, что диалог по поводу вакцин с Москвой и Пекином "проходит в замедленном темпе", но при этом контакты не прерываются.

В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинации детей от ковида

В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинации детей от ковида

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей. Он также призвал взрослых россиян вакцинироваться для уменьшения рисков заражения несовершеннолетних.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пришедшая с папой на выборы девочка из Магадана поделилась впечатлениями о голосовании

сегодня в 07:07

Цена на газ в Европе рухнула ниже 750 долларов

16 сентября, 15:05

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг июльского максимума

сегодня в 09:03

"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ

сегодня в 09:59

Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1