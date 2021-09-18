Подмосковье вошло в тройку лидеров России по количеству вакцинированных

К середине сентября Московская область вошла в тройку регионов России, в которых жители получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные о ходе прививочной кампании.

Число получивших первый компонент вакцины выросло за месяц до 45,14%, что позволило региону обойти Чечню (42,68%). Лидером по этому показателю по-прежнему является Белгородская область (47,53%).

Среди субъектов страны, где граждане получили обе дозы вакцины, Подмосковье также занимает вторую строчку — 42,47% населения. Первое место занимает Белгородская область (44,19%), а замыкает тройку Чукотский автономный округ (42,3%).