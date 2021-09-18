Подмосковье вошло в тройку лидеров России по количеству вакцинированных
Также регион находится на втором месте по числу людей, получивших оба компонента антиковидной прививки.
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К середине сентября Московская область вошла в тройку регионов России, в которых жители получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные о ходе прививочной кампании.
Число получивших первый компонент вакцины выросло за месяц до 45,14%, что позволило региону обойти Чечню (42,68%). Лидером по этому показателю по-прежнему является Белгородская область (47,53%).
Среди субъектов страны, где граждане получили обе дозы вакцины, Подмосковье также занимает вторую строчку — 42,47% населения. Первое место занимает Белгородская область (44,19%), а замыкает тройку Чукотский автономный округ (42,3%).
А ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, когда можно идти на ревакцинацию от ковида досрочно. По мнению медика, оптимальный разрыв по времени между прививками — полгода, но возможны и исключения.
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