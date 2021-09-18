5 признаков, по которым сразу можно понять, что эта девушка никогда не выйдет замуж
Психологи вычислили тех, кому не суждено выйти замуж из-за некоторых особенностей, отпугивающих мужчин. Нет, речь вовсе не о дефектах внешности или наличии детей. И секс до брака тут тоже ни при чём.
Фото © Instagram / pamelaanderson, kyliejenner
"Старыми девами" рискуют остаться женщины, которых можно назвать успешными во всём, кроме отношений, пишет 5-tv.ru. Их нацеленность на личностный и профессиональный рост создаёт определённые проблемы при взаимодействии с противоположным полом, считают психологи. Призадуматься о своём семейном будущем стоит тем девушкам, к кому применимо хотя бы одно из следующих утверждений.
1. Занимает высокую должность / хорошо зарабатывает
Фото © Flickr / Евгений Начитов
Те, кого можно назвать карьеристками, всегда отпугивали мужчин своей активностью и целеустремлённостью. Видимо, потенциальные женихи боятся конкуренции за пост "главы семьи", поэтому большинство из них, скорее всего, обратят внимание на кого-нибудь попроще.
2. Считает себя секс-бомбой
Фото © Instagram / pamelaanderson
Такая девушка не станет скрывать от избранника, что считает себя гораздо более искушённой в сексе. Откровенные беседы о богатом интимном опыте производят на многих мужчин неизгладимое впечатление. К сожалению, с негативными последствиями: жених может "включить заднюю", чтобы не подвергать своё эго столь серьёзным испытаниям.
3. Уделяет слишком много внимания своей внешности
Фото © Instagram / kimkardashian
Мужчины боятся прикасаться к красоткам, которые не выходят из косметологических кабинетов. Психологи считают, что всё дело в страхе разрушить доведённый до совершенства внешний образ: сначала он производит "вау-эффект", а потом вызывает отторжение из-за излишнего лоска и ощущения неестественности.
4. Предъявляет повышенные требования к избраннику
Фото © Wikimedia Commons
Наличие жёстких критериев, которым должен соответствовать её избранник, может сыграть с женщиной злую шутку: есть высокая вероятность, что не подойдёт ни один кандидат. Излишняя требовательность к партнёру разрушит отношения ещё до того, как будет сделано заветное предложение, и поиски придётся начинать с самого начала.
5. Всё время где-то пропадает
Фото © Instagram / kyliejenner
Мужчины считают, что их вторые половинки отвечают за пресловутый домашний очаг, и, когда женщина пропадает на курсах по саморазвитию или развлекается с друзьями вместо того, чтобы "вить гнёздышко", потенциальный жених может засомневаться в своём выборе. Ведь он рассчитывает на то, что любимая всегда будет рядом, а её внесемейные увлечения могут этому помешать.
WOW-news
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