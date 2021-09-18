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5 признаков, по которым сразу можно понять, что эта девушка никогда не выйдет замуж

Психологи вычислили тех, кому не суждено выйти замуж из-за некоторых особенностей, отпугивающих мужчин. Нет, речь вовсе не о дефектах внешности или наличии детей. И секс до брака тут тоже ни при чём.

18 сентября, 09:00

Фото © Instagram / pamelaanderson, kyliejenner

"Старыми девами" рискуют остаться женщины, которых можно назвать успешными во всём, кроме отношений, пишет 5-tv.ru. Их нацеленность на личностный и профессиональный рост создаёт определённые проблемы при взаимодействии с противоположным полом, считают психологи. Призадуматься о своём семейном будущем стоит тем девушкам, к кому применимо хотя бы одно из следующих утверждений.

1. Занимает высокую должность / хорошо зарабатывает

Фото © Flickr / Евгений Начитов

Фото © Flickr / Евгений Начитов

Те, кого можно назвать карьеристками, всегда отпугивали мужчин своей активностью и целеустремлённостью. Видимо, потенциальные женихи боятся конкуренции за пост "главы семьи", поэтому большинство из них, скорее всего, обратят внимание на кого-нибудь попроще.

2. Считает себя секс-бомбой

Фото © Instagram / pamelaanderson

Фото © Instagram / pamelaanderson

Такая девушка не станет скрывать от избранника, что считает себя гораздо более искушённой в сексе. Откровенные беседы о богатом интимном опыте производят на многих мужчин неизгладимое впечатление. К сожалению, с негативными последствиями: жених может "включить заднюю", чтобы не подвергать своё эго столь серьёзным испытаниям.

3. Уделяет слишком много внимания своей внешности

Фото © Instagram / kimkardashian

Фото © Instagram / kimkardashian

Мужчины боятся прикасаться к красоткам, которые не выходят из косметологических кабинетов. Психологи считают, что всё дело в страхе разрушить доведённый до совершенства внешний образ: сначала он производит "вау-эффект", а потом вызывает отторжение из-за излишнего лоска и ощущения неестественности.

4. Предъявляет повышенные требования к избраннику

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Наличие жёстких критериев, которым должен соответствовать её избранник, может сыграть с женщиной злую шутку: есть высокая вероятность, что не подойдёт ни один кандидат. Излишняя требовательность к партнёру разрушит отношения ещё до того, как будет сделано заветное предложение, и поиски придётся начинать с самого начала.

5. Всё время где-то пропадает

Фото © Instagram / kyliejenner

Фото © Instagram / kyliejenner

Мужчины считают, что их вторые половинки отвечают за пресловутый домашний очаг, и, когда женщина пропадает на курсах по саморазвитию или развлекается с друзьями вместо того, чтобы "вить гнёздышко", потенциальный жених может засомневаться в своём выборе. Ведь он рассчитывает на то, что любимая всегда будет рядом, а её внесемейные увлечения могут этому помешать.

Этим трём знакам зодиака нужно навсегда исключить алкоголь из своей жизни, иначе быть беде

Этим трём знакам зодиака нужно навсегда исключить алкоголь из своей жизни, иначе быть беде

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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