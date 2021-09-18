5 признаков, по которым сразу можно понять, что эта девушка никогда не выйдет замуж

Психологи вычислили тех, кому не суждено выйти замуж из-за некоторых особенностей, отпугивающих мужчин. Нет, речь вовсе не о дефектах внешности или наличии детей. И секс до брака тут тоже ни при чём.