НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Толстяк весом 174 кг выглядит сейчас другим человеком, который точно будет чемпионом по бодибилдингу

Мужчина десятилетиями не следил за здоровьем, но стоило посмотреть в зеркало, как за пару лет он превратился из обрюзгшего толстяка в настоящего культуриста.

18 сентября, 06:00

Фото © Reddit / Bernie1b17

Ровно два года назад пользователь "Реддита" Bernie1b17 понял: его совсем не устраивает, как он выглядит. Неудивительно — живот мужчины стал просто необъятным, свисающая грудь тоже красоты ему не прибавляла. Взвесившись, мужчина подтвердил все свои опасения: его вес вышел из-под контроля. Крошечный экран под ногами показывал 174 килограмма.

Фото © Reddit / Bernie1b17

Фото © Reddit / Bernie1b17

Тогда у Берни не осталось малейшего вопроса — пора возвращать в свою жизнь спорт, который исчез из неё вместе с уроками физкультуры в школе. Вместе с этим 44-летний мужчина стал жёстко следить за своим питанием. Долго результатов ждать не пришлось. Уже через год мужчина похудел на треть, но и это не самое главное. Из-под слоя жира стали проглядывать мышцы. Правда, всю картину портила кожа, свисающая повсюду.

Несколько месяцев Берни буквально заправлял лишнюю кожу в трусы, поэтому недавно он всё-таки решился на операцию. Ему провели пластику живота, груди и рук. О лишних килограммах теперь напоминают лишь рубцы, оставшиеся после работы хирургов.

Фото © Reddit / Bernie1b17

Фото © Reddit / Bernie1b17

Изменение образа жизни повлияло не только на внешность Bernie1b17, но и на всю его жизнь. Последние месяцы он начал заниматься бодибилдингом. И хоть пока чемпионом мужчина не стал, даже стоять на одной сцене с профессиональными культуристами — большая победа для него. Когда Берни последний раз хвастался своим прогрессом пользователям Reddit, он весил 107 килограммов, так что за пару лет он сбросил 67 килограммов!

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

16-летняя москвичка отравилась и попала в больницу, пытаясь похудеть на слабительном

13 сентября, 12:32

"Поронайский Деточкин": На Сахалине бухгалтер попалась на воровстве из кассы ради бездомных животных

сегодня в 01:29

7 случаев, когда Семенович так неумело ретушировала фото, что даже ребёнок поймёт, где тут подвох

сегодня в 07:00

В Крыму назвали комичными введённые из-за выборов в Госдуму РФ санкции Украины

сегодня в 07:10

Пришедшая с папой на выборы девочка из Магадана поделилась впечатлениями о голосовании

сегодня в 07:07

Новости партнеров

Layer 1