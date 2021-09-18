Толстяк весом 174 кг выглядит сейчас другим человеком, который точно будет чемпионом по бодибилдингу
Мужчина десятилетиями не следил за здоровьем, но стоило посмотреть в зеркало, как за пару лет он превратился из обрюзгшего толстяка в настоящего культуриста.
Ровно два года назад пользователь "Реддита" Bernie1b17 понял: его совсем не устраивает, как он выглядит. Неудивительно — живот мужчины стал просто необъятным, свисающая грудь тоже красоты ему не прибавляла. Взвесившись, мужчина подтвердил все свои опасения: его вес вышел из-под контроля. Крошечный экран под ногами показывал 174 килограмма.
Тогда у Берни не осталось малейшего вопроса — пора возвращать в свою жизнь спорт, который исчез из неё вместе с уроками физкультуры в школе. Вместе с этим 44-летний мужчина стал жёстко следить за своим питанием. Долго результатов ждать не пришлось. Уже через год мужчина похудел на треть, но и это не самое главное. Из-под слоя жира стали проглядывать мышцы. Правда, всю картину портила кожа, свисающая повсюду.
Несколько месяцев Берни буквально заправлял лишнюю кожу в трусы, поэтому недавно он всё-таки решился на операцию. Ему провели пластику живота, груди и рук. О лишних килограммах теперь напоминают лишь рубцы, оставшиеся после работы хирургов.
Изменение образа жизни повлияло не только на внешность Bernie1b17, но и на всю его жизнь. Последние месяцы он начал заниматься бодибилдингом. И хоть пока чемпионом мужчина не стал, даже стоять на одной сцене с профессиональными культуристами — большая победа для него. Когда Берни последний раз хвастался своим прогрессом пользователям Reddit, он весил 107 килограммов, так что за пару лет он сбросил 67 килограммов!
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