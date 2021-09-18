7 случаев, когда Семенович так неумело ретушировала фото, что даже ребёнок поймёт, где тут подвох

Желание немного приукрасить себя на фотографии вполне понятно и естественно. Но здесь главное не переборщить с графикой. Делая себе новую внешность, люди, не обладающие сильными навыками фоторедактирования, часто попадают впросак. Один из ярких примеров — актриса и певица Анна Семенович. Вот уж, казалось бы, кому и не стоит использовать фотошоп. Но у Лайфа есть несколько примеров, когда она попробовала и вышло нелепо.

Один из ярких примеров. Кажется, Анна попыталась уменьшить себе талию, но заодно "погнула" поручни на яхте. Это вообще самая частая ошибка тех, кто пытается себе уменьшить бока на фотографиях. Вещи на заднем фоне так и выдают обработку.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Ещё один пример для внимательных. Казалось бы, на фотографии всё в порядке. Но стоит приглядеться к правой руке и странно вывернутому локтю — так и закрадываются подозрения в обработке.

Фото © Instagram / ann_semenovich

А в этом случае всё и так понятно. Кажется, Семенович поторопилась и обработала только половину фотографии. Однако в зеркале прекрасно видно, как всё было на самом деле.

Фото © Telegram / "Немалахов"

И снова старый промах. Это фото Семенович сделала в Санкт-Петербурге, где решила попозировать на ступенях гостиницы. И снова случайно погнула перила. Не сама, конечно, а с помощью фотошопа. В комментариях поклонники справедливо возмущаются, что Анна и так выглядит великолепно. Так что обработка фото ей совершенно ни к чему.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Над этой фотографией, по всей видимости, поработал человек, который что-то более-менее понимает в фотошопе. Однако внимательные подписчики всё равно уличили Семенович в том, что она, видимо, увеличила себе грудь и уменьшила талию. Это снова выдают странно выгнутая рука и "поплывшие" цветы. Но самая заметная улика — гнутые доски банной полки на заднем фоне. Кажется, Анна совсем не учится на своих ошибках.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Это фото можно было бы назвать идеальным. Впрочем, так и говорят подписчики. Анна позирует в элегантном чёрном боди. Но всё же нашлись и те, кто добавил ложку дёгтя. Подписчики спрашивают: "А что же со стеной в районе живота Анны?" Если приглядеться, то и правда — стена выглядит как-то странно. Не иначе не обошлось без фотошопа.

Фото © Instagram / ann_semenovich

На этом видео Семенович ищет себе богатого и красивого мужа. Да, прямо в свадебном платье и с табличкой на картонке. Можно полюбоваться не только на Анну, но и на качественную операторскую работу и ретушь.

Фото © Instagram / ann_semenovich

После видео появились и кадры с бекстейджа съёмок. И на них Семенович выглядит несколько крупнее, чем на оригинальном видео. Да и цвет лица иной.

Фото © Telegram / "Немалахов"