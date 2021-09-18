Олимпийский чемпион Гусев подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто"

Российский нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". Об этом сообщает Cap Friendly.

Сейчас 29-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента. В случае успешного прохождения просмотра он сможет заключить с "Торонто" полноценный контракт и начать сезон в составе канадского клуба.

В минувшем сезоне Гусев выступал в регулярном чемпионате НХЛ за "Нью-Джерси Дэвилз" и "Флорида Пантерз". В 31 матче он набрал десять очков, забросив четыре шайбы и сделав шесть результативных передач.