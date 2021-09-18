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Олимпийский чемпион Гусев подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто"

В минувшем сезоне он выступал за "Нью-Джерси Дэвилз" и "Флорида Пантерз".

18 сентября, 08:57
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Российский нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". Об этом сообщает Cap Friendly.

Сейчас 29-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента. В случае успешного прохождения просмотра он сможет заключить с "Торонто" полноценный контракт и начать сезон в составе канадского клуба.

В минувшем сезоне Гусев выступал в регулярном чемпионате НХЛ за "Нью-Джерси Дэвилз" и "Флорида Пантерз". В 31 матче он набрал десять очков, забросив четыре шайбы и сделав шесть результативных передач.

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До переезда за океан нападающий играл в КХЛ за ЦСКА, "Амур", "Югру" и СКА. В 2017 году он в составе петербургского клуба выиграл Кубок Гагарина. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Гусев завоевал со сборной России золотую медаль.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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