Коэффициент распространения коронавируса в России достиг июльского максимума

Коэффициент распространения коронавируса в России продолжил расти и достиг 1,07, что является максимумом с 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчёты на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Так, в Москве показатель достиг 1,34, что стало максимальным значением почти за три месяца — с 21 июня. Отмечается, что индикатор превышает единицу ещё в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Иркутской (1,01), Самарской (1,02), Воронежской (1,03) и Нижегородской (1,05) областях, а также в Подмосковье (1,13) и Санкт-Петербурге (1,39).

Отметим, что коэффициент распространения CoViD-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.