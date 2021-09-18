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Коэффициент распространения коронавируса в России достиг июльского максимума

В Москве этот показатель вырос до 1,35, что стало самым высоким значением почти за три месяца — с 21 июня.

18 сентября, 09:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коэффициент распространения коронавируса в России продолжил расти и достиг 1,07, что является максимумом с 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчёты на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Так, в Москве показатель достиг 1,34, что стало максимальным значением почти за три месяца — с 21 июня. Отмечается, что индикатор превышает единицу ещё в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Иркутской (1,01), Самарской (1,02), Воронежской (1,03) и Нижегородской (1,05) областях, а также в Подмосковье (1,13) и Санкт-Петербурге (1,39).

Подмосковье вошло в тройку лидеров России по количеству вакцинированных

Подмосковье вошло в тройку лидеров России по количеству вакцинированных

Отметим, что коэффициент распространения CoViD-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в России впервые с 22 августа выявили более 20 тысяч новых случаев ковида. Общее число заражений в стране достигло 7 254 754, при этом излечилось от болезни за всё время 6 485 264 человека.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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