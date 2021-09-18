Оппозиция не обнаружила нарушений сохранности сейф-пакетов на избирательных участках
После их закрытия 17 сентября никаких аномальных изменений внутри не происходило и информация о сбоях не подтвердилась.
Фото © Twitter / Денис Михайлов
Представители несистемной оппозиции поздно вечером проверили избирательные участки после сообщений о том, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) якобы "не запечатывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урну". Каких-либо нарушений обнаружено не было, сообщил основатель студенческого профсоюза Денис Михайлов.
"Много информации о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны. Решили сейчас рандомно проверить две УИК в городе (Санкт-Петербурге. — Прим. Лайфа). Посмотреть, что происходит на участках после их закрытия", — написал он в "Твиттере".
Проверка участка № 610 не показала нарушений, а вот на участке № 2225 представителей оппозиции сначала не хотели пускать внутрь сотрудники правоохранительных органов до прибытия туда председателя комиссии. После того как Михайлову и его коллегам удалось попасть внутрь, они увидели, что там всё в порядке.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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