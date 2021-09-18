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Оппозиция не обнаружила нарушений сохранности сейф-пакетов на избирательных участках

После их закрытия 17 сентября никаких аномальных изменений внутри не происходило и информация о сбоях не подтвердилась.

18 сентября, 09:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/demikhailov/status/1438957315147829257/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Михайлов</a></p>

Фото © Twitter / Денис Михайлов

Представители несистемной оппозиции поздно вечером проверили избирательные участки после сообщений о том, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) якобы "не запечатывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урну". Каких-либо нарушений обнаружено не было, сообщил основатель студенческого профсоюза Денис Михайлов.

"Много информации о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны. Решили сейчас рандомно проверить две УИК в городе (Санкт-Петербурге. — Прим. Лайфа). Посмотреть, что происходит на участках после их закрытия", — написал он в "Твиттере".

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Проверка участка № 610 не показала нарушений, а вот на участке № 2225 представителей оппозиции сначала не хотели пускать внутрь сотрудники правоохранительных органов до прибытия туда председателя комиссии. После того как Михайлову и его коллегам удалось попасть внутрь, они увидели, что там всё в порядке.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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