В первый день голосования ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины"

ЦИК России в первый день голосования на выборах в Госдуму зафиксировала ряд нарушений. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре.

"Вчера мы обратили внимание, что определённые нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ", — рассказала Памфилова, говоря о принципе "дня тишины".

По её словам, в период трёх дней голосования не должно быть никакой предвыборной агитации. В противном случае это будет "считаться нарушением закона". Памфилова предупредила, что такие правонарушители не останутся безнаказанными: "Выборы пройдут, но мы это так не оставим", отметила она.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о 137 жалобах на якобы принуждение к голосованию. Все обращения перенаправлены в соответствующие инстанции, в частности прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли.