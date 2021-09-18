В первый день голосования ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины"
Глава Центризбиркома предупредила, что нарушители, проводящие агитацию в период с 17 по 19 сентября, не останутся безнаказанными.
Фото © LIFE / Павел Баранов
ЦИК России в первый день голосования на выборах в Госдуму зафиксировала ряд нарушений. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре.
"Вчера мы обратили внимание, что определённые нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ", — рассказала Памфилова, говоря о принципе "дня тишины".
По её словам, в период трёх дней голосования не должно быть никакой предвыборной агитации. В противном случае это будет "считаться нарушением закона". Памфилова предупредила, что такие правонарушители не останутся безнаказанными: "Выборы пройдут, но мы это так не оставим", отметила она.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о 137 жалобах на якобы принуждение к голосованию. Все обращения перенаправлены в соответствующие инстанции, в частности прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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