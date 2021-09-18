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Более 1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн на думских выборах

При этом более 55 тысяч жителей столицы уже отдали дистанционно свои голоса за кандидатов в депутаты городской Думы.

18 сентября, 10:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве число граждан, проголосовавших на думских выборах с помощью онлайн-платформы, превысило 1,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Так, согласно последним сведениям, на выборах депутатов нижней палаты парламента по федеральному избирательному округу получено 1 501 598 голосов, по одномандатному избирательному округу — 1 437 260 голосов. Жители столицы также прошли процедуру волеизъявления на довыборах в Мосгордуму (55 523 голоса) и на довыборах в муниципальный округ Щукино в Москве (10 670 голосов).

В "Единой России" объяснили, почему будущее выборов — в развитии онлайн-голосования

В "Единой России" объяснили, почему будущее выборов — в развитии онлайн-голосования

Общее число онлайн-избирателей в столице составляет 2 014 765 человек.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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