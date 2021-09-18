Три атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК были совершены в первый день думских выборов
Ещё одна DDoS-атака была предпринята утром 18 сентября, в результате было заблокировано около 246 тысяч запросов.
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На ресурсы ЦИК в первый день голосования на выборах в Государственную думу были осуществлены три целенаправленные атаки из-за рубежа. Об этом сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук.
"За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Я не буду страны называть, потому что это вопрос спорный, на территории какой страны находились [IP-адреса]", — сказал Сокольчук в рамках брифинга в информационном центре ЦИК.
В телеграм-канале ЦИК РФ указывается, что это были две попытки сканирования на предмет уязвимости, а также одна распределённая DDoS-атака. Кроме того, отмечается, что 18 сентября специалисты зафиксировали ещё одну попытку такой же атаки, в результате было заблокировано около 246 тысяч запросов.
Ранее в Совфеде заявили об отсутствии угроз из-за атак на систему ДЭГ на думских выборах. Россия была готова к такому развитию событий, для граждан страны тайность голосования обеспечена, заметил сенатор Андрей Климов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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