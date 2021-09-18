Памфилова заявила о 137 жалобах на якобы принуждение к голосованию
Все обращения перенаправлены в соответствующие инстанции, в частности прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли.
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В Центризбирком РФ поступило 137 обращений из 45 субъектов страны с жалобами на возможное принуждение к голосованию на думских выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре.
"По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определённого кандидата", — указала Памфилова.
Она подчеркнула, что все эти обращения направлены "в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли".
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала прозрачной избирательную систему России. Она выразила надежду, что вся работа была не зря проделана, и подчеркнула, что все предпринимаемые действия направлены на то, чтобы думские выборы прошли достойно.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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