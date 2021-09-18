Молодёжь Ставрополя проголосовала на думских выборах
На избирательном участке в корпусе экономики и финансов СтГАУ в первый день голосования царила по-настоящему праздничная атмосфера.
Фото © LIFE
Молодёжь Ставрополя проголосовала на думских выборах. Видео © LIFE
Первый день голосования, 17 сентября, на думских выборах на избирательном участке, расположенном в корпусе экономики и финансов Ставропольского аграрного университета, стал поистине молодёжным — большое количество студентов решили выполнить гражданский долг именно здесь.
"Я уже успел проголосовать. Сегодня шёл в университет и подумал, что пока у меня есть свободное время, нужно зайти, исполнить свой гражданский долг. Проголосовал в пятницу, в первый день. Очень удобно, что три дня голосование, можно проголосовать в первый день и на выходных быть свободным, заниматься своими делами", — рассказал студент СтГАУ Виктор.
Он отметил, что на участках "очень атмосферно", играет патриотическая и молодёжная музыка, благодаря которой ребята "заряжены". По его словам, всё проходит в лёгком и непринуждённом формате, несмотря на то что многие голосуют впервые. Виктор также рассказал, что на участках соблюдаются все санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Молодёжь Тамбовской области проголосовала на думских выборах. Видео © "Новый век"
Свой гражданский долг в первый день голосования поспешили исполнить и молодые жители Мичуринска Тамбовской области. Многие представители молодёжи не только приходили на участки, чтобы пройти процедуру волеизъявления, но также помогали в качестве волонтёров пожилым людям и маломобильным гражданам.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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