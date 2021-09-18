Молодёжь Ставрополя проголосовала на думских выборах. Видео © LIFE

Первый день голосования, 17 сентября, на думских выборах на избирательном участке, расположенном в корпусе экономики и финансов Ставропольского аграрного университета, стал поистине молодёжным — большое количество студентов решили выполнить гражданский долг именно здесь.

"Я уже успел проголосовать. Сегодня шёл в университет и подумал, что пока у меня есть свободное время, нужно зайти, исполнить свой гражданский долг. Проголосовал в пятницу, в первый день. Очень удобно, что три дня голосование, можно проголосовать в первый день и на выходных быть свободным, заниматься своими делами", — рассказал студент СтГАУ Виктор.

Он отметил, что на участках "очень атмосферно", играет патриотическая и молодёжная музыка, благодаря которой ребята "заряжены". По его словам, всё проходит в лёгком и непринуждённом формате, несмотря на то что многие голосуют впервые. Виктор также рассказал, что на участках соблюдаются все санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Молодёжь Тамбовской области проголосовала на думских выборах. Видео © "Новый век"

Свой гражданский долг в первый день голосования поспешили исполнить и молодые жители Мичуринска Тамбовской области. Многие представители молодёжи не только приходили на участки, чтобы пройти процедуру волеизъявления, но также помогали в качестве волонтёров пожилым людям и маломобильным гражданам.