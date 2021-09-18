Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла заявил, что его переход в российский клуб был правильным выбором. Об этом он написал в своём инстаграме.

Накануне в интервью YouTube-каналу Sainté Inside 31-летний футболист допустил, что принял неверное решение, перейдя в "Краснодар".

"Я всегда говорил, что после моего дебюта за "Краснодар" я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь", — заявил Кабелла.

Хавбек перешёл в "Краснодар" из "Сент-Этьена" в июле 2019 года. Сумма сделки составила 12 миллионов евро.