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"Уважаю сделанный выбор": Футболист Кабелла опроверг свои слова о допущенной при переходе в "Краснодар" ошибке

Накануне в интервью YouTube-каналу Sainté Inside он допустил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

18 сентября, 09:33
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла заявил, что его переход в российский клуб был правильным выбором. Об этом он написал в своём инстаграме.

Накануне в интервью YouTube-каналу Sainté Inside 31-летний футболист допустил, что принял неверное решение, перейдя в "Краснодар".

"Я всегда говорил, что после моего дебюта за "Краснодар" я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь", заявил Кабелла.

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В составе "Краснодара" француз провёл 51 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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