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В ОП указали на высокий уровень подготовки думских выборов

Эксперт напомнил, что в стране более 100 тысяч участков, поэтому идеально всё быть не может, однако голосование проходит достойно.

18 сентября, 09:38
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ проделала качественную работу и подготовила процедуру голосования на высоком уровне. Такое мнение высказал председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Само голосование подготовлено на высоком уровне, те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются. У нас около 100 тысяч избирательных участков, на всех, конечно, не могло всё происходить идеально", — приводит РИА "Новости" его слова.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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