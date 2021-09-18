В ОП указали на высокий уровень подготовки думских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ проделала качественную работу и подготовила процедуру голосования на высоком уровне. Такое мнение высказал председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Само голосование подготовлено на высоком уровне, те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются. У нас около 100 тысяч избирательных участков, на всех, конечно, не могло всё происходить идеально", — приводит РИА "Новости" его слова.