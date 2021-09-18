Носившийся по избирательному участку енот может стать символом выборного штаба в Москве

История с енотом, который устроил переполох на одном из избирательных участков в Москве, получила неожиданное продолжение. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, зверёк по кличке Том может стать символом штаба.

"Сегодня будем обсуждать предложение, чтобы сделать енота символом московского штаба на следующих выборах и дальше. Не было символа, а тут дивный символ", — сообщил Венедиктов журналистам.

Как уже ранее писал Лайф, в Москве на избирательном участке енот семь минут бегал от полиции. Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину.