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Носившийся по избирательному участку енот может стать символом выборного штаба в Москве

Утвердить кандидатуру зверька могут уже сегодня. Планируется, что животное будет задействовано на последующих голосованиях.

18 сентября, 09:30
<p>Скриншот © Соцсети</p>

Скриншот © Соцсети

История с енотом, который устроил переполох на одном из избирательных участков в Москве, получила неожиданное продолжение. Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, зверёк по кличке Том может стать символом штаба.

"Сегодня будем обсуждать предложение, чтобы сделать енота символом московского штаба на следующих выборах и дальше. Не было символа, а тут дивный символ", — сообщил Венедиктов журналистам.

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Как уже ранее писал Лайф, в Москве на избирательном участке енот семь минут бегал от полиции. Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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