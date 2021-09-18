Помощника Навального уличили в съёмке фейковых видео о нарушениях на думских выборах

Личный помощник Навального на тайной квартире снимал видео о нарушениях на думских выборах. Видео © Телеграм-канал "Криминалитет"

Полицейские обнаружили тайную квартиру, где группа людей снимала фейковые видеоролики о нарушениях на выборах в Госдуму. Видео с задержанием опубликовано в телеграм-канале "Криминалитет".

На кадрах можно заметить как урны, так и сами бюллетени. Кроме того, в квартире были распечатанные изображения депутатов и различная символика. Внутри находились как исполнители, так и массовка, которую привлекали за деньги. В настоящий момент они находятся в отделе, где написали заявление.

Заявление задержанных. Фото © Telegram-канал "Криминалитет"

Вычислить их удалось с помощью телефона заказчика, которым оказался личный помощник блогера Алексея Навального Илья Пахомов, сообщил экс-координатор штаба блогера Михаил Мурыгин. В настоящий момент задержанные написали заявление, все они находятся на допросе.

А ранее в ассоциации "Независимый общественный мониторинг" перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов. В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.