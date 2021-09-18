НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Помощника Навального уличили в съёмке фейковых видео о нарушениях на думских выборах

Происходило всё на тайной квартире. Внутри помещения были как исполнители заказа, так и массовка, которую привлекали за денежное вознаграждение.

18 сентября, 09:42

Личный помощник Навального на тайной квартире снимал видео о нарушениях на думских выборах. Видео © Телеграм-канал "Криминалитет"

Полицейские обнаружили тайную квартиру, где группа людей снимала фейковые видеоролики о нарушениях на выборах в Госдуму. Видео с задержанием опубликовано в телеграм-канале "Криминалитет".

На кадрах можно заметить как урны, так и сами бюллетени. Кроме того, в квартире были распечатанные изображения депутатов и различная символика. Внутри находились как исполнители, так и массовка, которую привлекали за деньги. В настоящий момент они находятся в отделе, где написали заявление.

Заявление задержанных. Фото © Telegram-канал "Криминалитет"

Заявление задержанных. Фото © Telegram-канал "Криминалитет"

Вычислить их удалось с помощью телефона заказчика, которым оказался личный помощник блогера Алексея Навального Илья Пахомов, сообщил экс-координатор штаба блогера Михаил Мурыгин. В настоящий момент задержанные написали заявление, все они находятся на допросе.

ЕР: Почти все поступившие в ситуационные центры в первые сутки голосования жалобы — фейки

ЕР: Почти все поступившие в ситуационные центры в первые сутки голосования жалобы — фейки

А ранее в ассоциации "Независимый общественный мониторинг" перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов. В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В ОП спрогнозировали снижение распространения фейковой информации о выборах

сегодня в 10:17

Около 7 тысяч фейков о выборах выявили киберволонтёры в первый день голосования

сегодня в 07:59

Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

сегодня в 03:27

"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ

сегодня в 09:59

Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1