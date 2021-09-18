В "Единой России" объяснили, почему будущее выборов — в развитии онлайн-голосования

"Единая Россия" разработала и внедрила специальный софт для упрощения наблюдения за онлайн-голосованием всеми желающими участниками процедуры. Об этом сообщил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

"Мы общались с коллегами, которые готовили сегодняшнюю процедуру в Москве и в других регионах. Делились накопленным опытом с Центризбиркомом. Все коллеги сходятся в одном: будущее электоральных процедур — в развитии всех возможных форм дистанционного голосования. Потому что это прозрачно, просто, удобно и безопасно", — отметил член территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

Он напомнил, что электронный способ голосования в ЕР появился раньше, чем в основных избирательных кампаниях по всей стране. Так, в 2018 году партия провела онлайн-выборы в нескольких субъектах страны. Тогда, по словам Сатеева, всего через Интернет проголосовало около 170 тысяч человек. Эксперт пояснил, что в нынешнем году на праймериз ЕР также был онлайн-формат и в нём уже приняло участие свыше шести миллионов человек.

"Опыт проведения ЭПГ "Единой России" показывает, что избиратели активно вовлекаются в использование удобных для них электронных сервисов. Их количество, уверен, будет только возрастать", — заключил Сатеев.