"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ
В таблице Восточной конференции уральский клуб занимает второе место, уступая только "Салавату Юлаеву".
Фото © ХК "Металлург"
Магнитогорский "Металлург" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Платинум-арены", завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
К 18-й минуте дальневосточники вели с преимуществом в две шайбы, но во втором периоде пропустили пять голов подряд. В составе уральцев дубль оформил Николай Голдобин, по разу отличились Анатолий Никонцев, Брендан Лайпсик, Архип Неколенко и Семён Кошелев.
"Металлург", одержавший шесть побед в семи матчах на старте сезона, набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команду Ильи Воробьёва по дополнительным показателям опережает уфимский "Салават Юлаев", у которого также 12 баллов. "Амур" с тремя очками идёт на последней, 12-й, позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Металлург" — 2:6
Шайбы: Йордан 17' (1:0), Терещенко 18' (2:0), Никонцев 25' (2:1), Голдобин 28' (2:2), Голдобин 34' (2:3), Лайпсик 37' (2:4), Неколенко 37' (2:5), Кошелев 44' (2:6)
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