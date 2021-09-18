НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ

В таблице Восточной конференции уральский клуб занимает второе место, уступая только "Салавату Юлаеву".

18 сентября, 09:59
<p>Фото © ХК "Металлург"</p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Платинум-арены", завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

К 18-й минуте дальневосточники вели с преимуществом в две шайбы, но во втором периоде пропустили пять голов подряд. В составе уральцев дубль оформил Николай Голдобин, по разу отличились Анатолий Никонцев, Брендан Лайпсик, Архип Неколенко и Семён Кошелев.

"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ

"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ

"Металлург", одержавший шесть побед в семи матчах на старте сезона, набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команду Ильи Воробьёва по дополнительным показателям опережает уфимский "Салават Юлаев", у которого также 12 баллов. "Амур" с тремя очками идёт на последней, 12-й, позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" — "Металлург" — 2:6

Шайбы: Йордан 17' (1:0), Терещенко 18' (2:0), Никонцев 25' (2:1), Голдобин 28' (2:2), Голдобин 34' (2:3), Лайпсик 37' (2:4), Неколенко 37' (2:5), Кошелев 44' (2:6)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Адмирал" одержал первую победу после возвращения в КХЛ

вчера в 12:50

"Металлург" одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

5 сентября, 13:49

"Уважаю сделанный выбор": Футболист Кабелла опроверг свои слова о допущенной при переходе в "Краснодар" ошибке

сегодня в 09:33

В ОП спрогнозировали снижение распространения фейковой информации о выборах

сегодня в 10:17

Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1