"Металлург" забросил пять шайб за период в матче с "Амуром" в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Платинум-арены", завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

К 18-й минуте дальневосточники вели с преимуществом в две шайбы, но во втором периоде пропустили пять голов подряд. В составе уральцев дубль оформил Николай Голдобин, по разу отличились Анатолий Никонцев, Брендан Лайпсик, Архип Неколенко и Семён Кошелев.

"Металлург", одержавший шесть побед в семи матчах на старте сезона, набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команду Ильи Воробьёва по дополнительным показателям опережает уфимский "Салават Юлаев", у которого также 12 баллов. "Амур" с тремя очками идёт на последней, 12-й, позиции.