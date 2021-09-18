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В ОП спрогнозировали снижение распространения фейковой информации о выборах

Там отметили, что злоумышленникам не удаётся раскачать общественность, их провокации обречены.

18 сентября, 10:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Распространение в Сети фейковых сообщений о выборах в Госдуму снизится к третьему дню голосования. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Координационного совета при ОП Александр Малькевич. Он отметил, что слаженная работа общественных наблюдателей, членов избирательных комиссий и журналистов позволяет купировать ложные сообщения буквально на лету.

"Если тенденция сохранится, то за субботу–воскресенье всё это пойдёт на спад. Своей цели они [провокаторы] не достигают, раскачать общественное пространство им не удаётся", — отметил Малькевич в ходе пресс-брифинга второго дня голосования.

Около 7 тысяч фейков о выборах выявили киберволонтёры в первый день голосования

Около 7 тысяч фейков о выборах выявили киберволонтёры в первый день голосования

Он также рассказал, что за первый день голосования ряд регионов были буквально атакованы фейкомётами. Так, на первом месте по числу вбросов находится Петербург, следом идут Москва, Хабаровск Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее в НОМ перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов. В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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