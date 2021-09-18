В Челябинской области ветераны ВОВ на дому проголосовали на выборах в Думу
Участники военных сражений отметили важность исполнения гражданского долга и участия в жизни страны.
В Челябинской области ветераны ВОВ проголосовали в думских выборах на дому. Видео © LIFE
В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны проголосовали на думских выборах на дому: члены избирательной комиссии пришли к пенсионером, которым в силу возраста и здоровья уже сложно добираться на участки голосования.
Так, Александра Белозёрова отметила, что считает важным участие в выборах. Она также прочла стихи о войне.
"За что я воевала? За Россию же воевала, так и буду голосовать за Россию", — сказала ветеран, отвечая на вопрос, обязательно ли принимать участие в выборах.
Прошёл процедуру волеизъявления на дому и ветеран Виктор Власов. После заполнения бланков он с помощью члена избирательной комиссии опустил бюллетени в переносную урну, тем самым исполнив гражданский долг.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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