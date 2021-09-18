В Челябинской области ветераны ВОВ на дому проголосовали на выборах в Думу

В Челябинской области ветераны ВОВ проголосовали в думских выборах на дому. Видео © LIFE

В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны проголосовали на думских выборах на дому: члены избирательной комиссии пришли к пенсионером, которым в силу возраста и здоровья уже сложно добираться на участки голосования.

Так, Александра Белозёрова отметила, что считает важным участие в выборах. Она также прочла стихи о войне.

"За что я воевала? За Россию же воевала, так и буду голосовать за Россию", — сказала ветеран, отвечая на вопрос, обязательно ли принимать участие в выборах.

Прошёл процедуру волеизъявления на дому и ветеран Виктор Власов. После заполнения бланков он с помощью члена избирательной комиссии опустил бюллетени в переносную урну, тем самым исполнив гражданский долг.