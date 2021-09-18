В НОМ объяснили особенности работы Ситуационного центра по нарушениям на выборах

Большинство обращений, поступивших на "Карту сообщений" ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), носит информационный характер, при этом сотрудники Ситуационного центра внимательно проверяют все сигналы о нарушениях. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова на встрече с зарубежными экспертами.

"Наблюдатели делятся с нами своими эмоциями, впечатлениями и наблюдениями, и мы им такую возможность даём, при этом внимательно проверяя все сигналы. Мы не делим наблюдателей по субъекту выдвижения — на нашу "Карту сообщений" могут направлять свою информацию и наблюдатели от партий, и кандидатов", — отметила Булгакова.

Она также рассказала, что есть сообщения, которые получают резонанс в соцсетях. Так, на участке в подмосковном Подольске один из наблюдателей выложил информацию о том, что урна для голосования якобы опечатана пломбами с одинаковыми идентификационными номерами, что является нарушением. Сотрудники Ситуационного центра, связавшись с наблюдателями на участке, выяснили, что на самом деле пломбы имеют разные номера, совпадают лишь сочетания цифр в начале и конце.

Кроме того, часто фейки появляются из-за незнания правил работы на участках. Например, в Севастополе после закрытия участка поступила информация о якобы массовом вбросе бюллетеней. После просмотра видео с камер и общения с наблюдателями выяснилось, что на самом деле бланки были извлечены из переносного ящика для голосования и вводились в электронную урну. Булгакова подчеркнула, что такая процедура предусматривается актами, принятыми Центризбиркомом России.

"Это пример, как процедурные вопросы, которые урегулированы законодательством, некорректно интерпретируются с целью манипуляции общественным сознанием и формирования намеренно негативного восприятия процесса у граждан", — заключила представитель НОМ.

Она отметила, что юристы проверят поступающие сообщения о возможных нарушениях, которые будут рассматриваться на заседаниях избиркомов. Анализ информации, приходящей на карту НОМ, будет представлен позже.