В НОМ объяснили особенности работы Ситуационного центра по нарушениям на выборах
Там также отметили, что часто процедурные вопросы, урегулированные законом, некорректно интерпретируются гражданами, что приводит к появлению и распространению фейков.
Фото © LIFE
Большинство обращений, поступивших на "Карту сообщений" ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), носит информационный характер, при этом сотрудники Ситуационного центра внимательно проверяют все сигналы о нарушениях. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова на встрече с зарубежными экспертами.
"Наблюдатели делятся с нами своими эмоциями, впечатлениями и наблюдениями, и мы им такую возможность даём, при этом внимательно проверяя все сигналы. Мы не делим наблюдателей по субъекту выдвижения — на нашу "Карту сообщений" могут направлять свою информацию и наблюдатели от партий, и кандидатов", — отметила Булгакова.
Она также рассказала, что есть сообщения, которые получают резонанс в соцсетях. Так, на участке в подмосковном Подольске один из наблюдателей выложил информацию о том, что урна для голосования якобы опечатана пломбами с одинаковыми идентификационными номерами, что является нарушением. Сотрудники Ситуационного центра, связавшись с наблюдателями на участке, выяснили, что на самом деле пломбы имеют разные номера, совпадают лишь сочетания цифр в начале и конце.
Кроме того, часто фейки появляются из-за незнания правил работы на участках. Например, в Севастополе после закрытия участка поступила информация о якобы массовом вбросе бюллетеней. После просмотра видео с камер и общения с наблюдателями выяснилось, что на самом деле бланки были извлечены из переносного ящика для голосования и вводились в электронную урну. Булгакова подчеркнула, что такая процедура предусматривается актами, принятыми Центризбиркомом России.
"Это пример, как процедурные вопросы, которые урегулированы законодательством, некорректно интерпретируются с целью манипуляции общественным сознанием и формирования намеренно негативного восприятия процесса у граждан", — заключила представитель НОМ.
Она отметила, что юристы проверят поступающие сообщения о возможных нарушениях, которые будут рассматриваться на заседаниях избиркомов. Анализ информации, приходящей на карту НОМ, будет представлен позже.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0